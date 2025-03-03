Trump'tan Dikkat Çeken Zelenskiy Paylaşımı: 'Daha Fazla Tahammül Etmeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesindeki gerginlik tüm dünyada manşetlere taşınmıştı. Görüşmenin ardından Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" dedi.

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Trump'tan Dikkat Çeken Zelenskiy Paylaşımı: 'Daha Fazla Tahammül Etmeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i hedef aldı. Trump, Zelenskiy’nin Rusya ile savaşın sona ermesinin "çok ama çok uzak" olduğu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’nin ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece barış istemediğini öne süren Trump, "Dediğim gibi, bu adam ABD’nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor. Avrupa, Zelenskiy ile yaptıkları toplantıda ABD olmadan bu işi yapamayacaklarını açıkça ifade etti. Bu, muhtemelen Rusya'ya karşı bir güç gösterisi yapmak için yapılmış harika bir açıklama değil. Ne düşünüyorlar acaba?" dedi.

'ABD'YLE İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK'

Zelenskiy, dün İngiltere’deki Ukrayna Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin süreceğine inandığını dile getirerek, "Ukrayna'nın ABD ile yardım akışını sürdürecek kadar güçlü bir ortaklığı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KAMERALAR ÖNÜNDE AZARLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat’ta Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmede kameralar önünde tartışmış, Zelenskiy, Beyaz Saray’ı terk etmişti. ABD ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması da imzalanmamıştı.

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Kaynak: İHA

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