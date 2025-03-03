Trump ve Zelenskiy Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı, Bilinmeyen 10 Dakika Detayı

ABD’de yayınlanan bir televizyon programında gerçekleşen röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında tansiyon yükselmiş, iki lider arasındaki bu atışma dünya basınına da taşınmıştı.

ZELENSKIY'İN GİYSİSİNE TAKILDI

Dünyanın konuştuğu görüşme sonrasında gerginliğin asıl sebebi merak edilirken, görüşmeye dair yeni detaylar ortaya çıktı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, 10 dakika içinde patlak veren gerginliğin perde arkasında ilk olarak Zelenskiy’nin giysisi yer aldı.

TRUMP'TAN ALAYLI GÖNDERME

İddiaya göre, Zelenskiy’nin askeri gömlek ve pantolonla gelmesi Trump’ı sinirlendirdi. Trump, Zelensky'yi selamlayıp elini sıkarken alaycı bir tavırla “Çok şık giyinmişsiniz” ifadelerini kullandı.

'DAHA UCUZ BİR ŞEY'

Beyaz Saray’daki bir muhabirin neden takım elbise giymediğine ilişkin soruyu cevaplandıran Zelenskiy, savaş bittikten sonra giyeceğini belirterek “Sizinki gibi bir şey olabilir, belki daha iyi bir şey. Belki de daha ucuz bir şey” dedi.

'SEN NEDEN BAHSEDİYORSUN?'

Görüşmenin 40.dakikasından sonra Başkan Yardımcısı JD Vance’nin araya girerek Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarını savunmaya çalışması sonrasında tansiyon yükseldi. Zelenskiy, Rusya’ya öfkeli ifadeler kullanmasının ardından “JD, sen ne tür bir diplomasiden bahsediyorsun?” dedi.

Vance ve Zelenskiy arasında yaşanan gergin diyaloglar sonrasında Trump, Zelenskiy’e sert çıktı.

Kaynak: CNN Türk