Trump ve Zelenskiy Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı, Bilinmeyen 10 Dakika Detayı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gergin görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. 139 dakikalık görüşmede her şey 10 dakikada gerçekleşti. İddiaya göre Trump önce Zelensky'nin kıyafetine sinirlendi, ardından 40. dakika sonrasında mineral anlaşması konuşulurken öfke patlaması yaşadı. İşte Trump- Zelensky görüşmesinin detayları…

Son Güncelleme:
Trump ve Zelenskiy Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı, Bilinmeyen 10 Dakika Detayı

ABD’de yayınlanan bir televizyon programında gerçekleşen röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında tansiyon yükselmiş, iki lider arasındaki bu atışma dünya basınına da taşınmıştı.

Trump ve Zelenskiy Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı, Bilinmeyen 10 Dakika Detayı - Resim : 1

ZELENSKIY'İN GİYSİSİNE TAKILDI

Dünyanın konuştuğu görüşme sonrasında gerginliğin asıl sebebi merak edilirken, görüşmeye dair yeni detaylar ortaya çıktı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, 10 dakika içinde patlak veren gerginliğin perde arkasında ilk olarak Zelenskiy’nin giysisi yer aldı.

TRUMP'TAN ALAYLI GÖNDERME

İddiaya göre, Zelenskiy’nin askeri gömlek ve pantolonla gelmesi Trump’ı sinirlendirdi. Trump, Zelensky'yi selamlayıp elini sıkarken alaycı bir tavırla “Çok şık giyinmişsiniz” ifadelerini kullandı.

Trump ve Zelenskiy Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı, Bilinmeyen 10 Dakika Detayı - Resim : 2

'DAHA UCUZ BİR ŞEY'

Beyaz Saray’daki bir muhabirin neden takım elbise giymediğine ilişkin soruyu cevaplandıran Zelenskiy, savaş bittikten sonra giyeceğini belirterek “Sizinki gibi bir şey olabilir, belki daha iyi bir şey. Belki de daha ucuz bir şey” dedi.

Trump ve Zelenskiy Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı, Bilinmeyen 10 Dakika Detayı - Resim : 3

'SEN NEDEN BAHSEDİYORSUN?'

Görüşmenin 40.dakikasından sonra Başkan Yardımcısı JD Vance’nin araya girerek Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarını savunmaya çalışması sonrasında tansiyon yükseldi. Zelenskiy, Rusya’ya öfkeli ifadeler kullanmasının ardından “JD, sen ne tür bir diplomasiden bahsediyorsun?” dedi.

Vance ve Zelenskiy arasında yaşanan gergin diyaloglar sonrasında Trump, Zelenskiy’e sert çıktı.

Trump ve Zelensky'nin Tartışması Dünya BasınındaTrump ve Zelensky'nin Tartışması Dünya BasınındaDünya

Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür AçıklamasıZelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür AçıklamasıDünya

Trump'ın O Hareketi Herkesi Şoke Etti! İngiltere Başbakanı'nın Sözünü Kesti; 'Bu Kadar Yeter'Trump'ın O Hareketi Herkesi Şoke Etti! İngiltere Başbakanı'nın Sözünü Kesti; 'Bu Kadar Yeter'Dünya

Kaynak: CNN Türk

Etiketler
Donald Trump Volodimir Zelenskiy
Son Güncelleme:
Beyaz Saray'daki Krizin Ardından Zelenskiy'den Yeni Açıklama Beyaz Saray'daki Krizin Ardından Zelenskiy'den Yeni Açıklama
Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
Rusya'dan Harkiv'e Saldırı Rusya'dan Harkiv'e Saldırı
Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Zammı Belli Oldu
NOW TV'nin İddialı Dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Yeni Kriz: Şimdi de RTÜK Engeli Devrede Şakir Paşa Ailesi'nde Yeni Kriz Patlak Verdi
Ev Alacaklara 340 Bin Liralık Kâr! Kredi Faiz Oranlarında 1,5 Yıl Sonra İlk: İşte 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Ev Alacaklara 340 Bin Liralık Kâr! Kredi Faiz Oranlarında 1,5 Yıl Sonra İlk
SON DAKİKA: Şubat Ayı Enflasyonu Açıklanıyor! Memur Maaşı ve Emekli Zammında ilk İpucu! 2 Aylık Enflasyon Farkı… Şubat Ayı Enflasyonu Açıklanıyor!
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı