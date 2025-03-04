Vatikan Duyurdu: Papa İki Kez Akut Solunum Yetmezliği Geçirdi

Vatikan'dan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 15 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

İKİ KEZ AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ GEÇİRDİ

Açıklamada, "Bugün, Papa iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi. Bunun sebebi, bronşlarda önemli miktarda mukus birikmesi ve buna bağlı gelişen bronkospazmdı. Bu nedenle, iki bronkoskopi işlemi yapıldı. Öğleden sonra, mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Papa bu işlemler sırasında hep bilinçli ve uyumlu idi" ifadesi kullanıldı.

Papa'nın sağlık durumunun "hassas" olduğu belirtildi. Klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları aktarıldı.

Kaynak: AA