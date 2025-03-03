Hamas'tan İslam Ülkeleri ve Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma çağrıda bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamada, "2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit eden siyonist kuşatmayı kırma" denildi.

Hamas'tan İslam Ülkeleri ve Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas'tan yapılan açıklamada, işgalci İsrail devletinin Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını insani yardımların girişine kapatmayı sürdürdüğüne dikkati çekildi.

Bu durumun uluslararası insancıl hukuka karşı açık bir ihlal olduğu ve suçsuz sivillere yönelik toplu bir cezalandırma teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine engel olunmasının 2 milyondan fazla Filistinliyi felakete sürükleme çabası olduğu kaydedildi.

Yaşananların bir "savaş suçu" olduğu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olduğu tekrarlanan açıklamada, "Gazze Şeridi’ndeki sivillere yardımların girişini engelleme kararını alenen ilan etmesi, uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığını ve işlediği suçların sonuçlarını önemsemediğini gösteriyor." denildi.

Bu durumun, ABD yönetiminin sınırsız desteğinden ve siyasi kalkanından yararlanarak sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma, "2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit eden siyonist kuşatmayı kırma" çağrısı yapıldı.

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Kaynak: AA

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