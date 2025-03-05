Kremlin’den Dikkat Çeken Zelenskiy Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara dair kritik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barışı sağlamak için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin yasaklanmasını içeren bir kararname imzaladığını işaret etti. Pekov, "Sorun, kiminle masaya oturulacağı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rus tarafıyla müzakere etmesi hukuki olarak hala yasak. Yani, genel olarak yaklaşım olumlu ancak nüanslar henüz değişmedi" dedi.

Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya, ABD ve Ukrayna'yı müzakereler için Minsk'e davet etmesine ilişkin, "Bu konu gündeme getirilmedi ve hiçbir şekilde tartışılmadı. Ancak bizim için Minsk en iyi yer. Belarus bizim ana müttefikimiz, bu nedenle müzakereler için en iyi yer" ifadelerini kullandı.

'İRAN BİZİM MÜTTEFİKİMİZ'

ABD ile İran arasında nükleer füze dahil farklı konulara ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta Rusya'nın arabulucu olabileceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Peskov, şunları söyledi: "Rusya'nın tutumu, İran'ın nükleer dosyası sorununun yalnızca barışçıl siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği yönünde. Bunun için bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Çünkü İran bizim müttefikimiz, ortağımız ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiğimiz bir ülke ve Rusya bunun için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır. ABD bunun farkında" ifadelerini kullandı.

Peskov, Şubat ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde İran konusunun gündeme geldiğini de belirtti. Peskov, "İran konusu gündemdeydi, değinildi ama ayrıntılı değildi" şeklinde konuştu.

RUSYA, ABD İLE İRAN ARASINA GİRECEK Mİ?

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg dün yayımladığı haberinde, Rusya lideri Putin'in nükleer görüşmeler dahil çeşitli konularda İran ile iletişim kurma konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yardımcı olmayı kabul ettiğini öne sürmüştü. Konuya yakın Rus kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın teklifi Şubat ayındaki telefon görüşmesinde doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey ABD'li ve Rus yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede konuyu ele aldığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA