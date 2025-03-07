ABD Bu Defa Öğrencileri Radarına Aldı! Hamas'ı Destekleyenlerin Vizeleri İptal Edilecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin yapay zekayla sosyal medyada tespit edilerek vizelerinin iptal edilebileceğini açıkladı.

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ABD Bu Defa Öğrencileri Radarına Aldı! Hamas'ı Destekleyenlerin Vizeleri İptal Edilecek

İsrail'e tam desteğini sürdüren ABD'den yeni bir hamle geldi. Hamas'ı destekleyen öğrencilerin vizelerinin iptal edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X platformunda yaptığı paylaşımda, Hamas'ı "terörist organizasyon" olarak nitelendirerek, "Bu tür gruplara destek verenler ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. ABD'nin teröristleri destekleyen yabancı ziyaretçilere karşı sıfır toleransı vardır." ifadelerine yer verdi.

ABD Bu Defa Öğrencileri Radarına Aldı! Hamas'ı Destekleyenlerin Vizeleri İptal Edilecek - Resim : 1

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇALIŞMA

Axios'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan kıdemli yetkililer, Rubio'nun bu konuda bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Yetkililer, önceki ABD yönetiminin bu durumu görmezden geldiğini ve kimsenin vizesinin iptal edilmediğini söyledi.

ABD Bu Defa Öğrencileri Radarına Aldı! Hamas'ı Destekleyenlerin Vizeleri İptal Edilecek - Resim : 2

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENECEK

Rubio'nun planı kapsamında, yapay zeka destekli bir sistemle yabancı öğrencilerin sosyal medya hesaplarının inceleneceği belirtildi. Yetkililere göre, 7 Ekim 2023 olaylarıyla ilgili "Hamas'a destek veren" ifadeler tespit edilirse vize reddi, iptali veya sınır dışı kararı alınabilecek. Ayrıca, İsrail karşıtı protestolar ve Yahudi öğrencilerin açtığı davalar da analiz edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine yönelik yasal zemini güçlendiren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Etiketler
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