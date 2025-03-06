ABD Başkanı Trump'tan Gazzelilere Tehdit: 'Öleceksiniz'

ABD'nin Gazze'ye sahip olacağına dair açıklamalarıyla tepkilerin odağına yerleşen ABD Başkanı Trump, bir kez daha Gazzelileri tehdit etti. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gazze halkını "Güzel bir gelecek sizi bekliyor, ancak eğer esirleri tutarsanız, siz öleceksiniz" diye tehdit etti.

ABD Başkanı Trump'tan Gazzelilere Tehdit: 'Öleceksiniz'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakıp Gazze’yi terketmeleri için 'son bir uyarı'da bulundu. Trump mesajında şu ifadeleri kullandı:

"'Shalom Hamas' demek, merhaba ve hoşça kal demektir – Seçim sizin. Tüm esirleri şimdi serbest bırakın, sonra değil, ve hemen öldürdüğünüz insanların cenazelerini geri gönderin, yoksa sizin için bu bir son. Sadece hasta ve sapkın insanlar cenaze tutar, ve siz hasta ve sapkınsınız!

GAZZE HALKINDA: EĞER ESİRLERİ TUTARSANIZ ÖLECEKSİNİZ

İsrail’e işi bitirebilmesi için gereken her şeyi gönderiyorum, eğer dediğimi yapmazsanız, bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Sizin hayatını mahvettiğiniz eski esirlerinizle görüşme yaptım. Bu son uyarınızdır! Liderlik için, şimdi Gazze’yi terk etme zamanıdır, hala bir şansınız varken. Ayrıca Gazze halkına: Güzel bir gelecek sizi bekliyor, ancak eğer esirleri tutarsanız, siz öleceksiniz! Akıllı bir karar verin. Esirleri şimdi serbest bırakın, yoksa büyük bir bedel ödeyeceksiniz! Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı."

Trump'ın Yeni ABD'si Homofobi Dünyası: Kongre'de Tepki Çeken AçıklamalarTrump'ın Yeni ABD'si Homofobi Dünyası: Kongre'de Tepki Çeken AçıklamalarDünya

Hamas’tan Trump’a Rehine Yanıtı, ‘Barış Sağlanırsa…’Hamas’tan Trump’a Rehine Yanıtı, ‘Barış Sağlanırsa…’Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze Filistin İsrail ABD Donald Trump
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
Rusya, Ukrayna’daki Bir Oteli Vurdu, Dört Kişi Öldü Rusya, Ukrayna’daki Bir Oteli Vurdu, Dört Kişi Öldü
Tren Faciasının 2. Yıldönümünde Protestolar Büyüdü, Yunanistan Yangın Yerine Döndü Tren Faciasının 2. Yıldönümünde Protestolar Büyüdü, Yunanistan Yangın Yerine Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor