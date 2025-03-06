ABD Başkanı Trump'tan Gazzelilere Tehdit: 'Öleceksiniz'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakıp Gazze’yi terketmeleri için 'son bir uyarı'da bulundu. Trump mesajında şu ifadeleri kullandı:

"'Shalom Hamas' demek, merhaba ve hoşça kal demektir – Seçim sizin. Tüm esirleri şimdi serbest bırakın, sonra değil, ve hemen öldürdüğünüz insanların cenazelerini geri gönderin, yoksa sizin için bu bir son. Sadece hasta ve sapkın insanlar cenaze tutar, ve siz hasta ve sapkınsınız!

GAZZE HALKINDA: EĞER ESİRLERİ TUTARSANIZ ÖLECEKSİNİZ

İsrail’e işi bitirebilmesi için gereken her şeyi gönderiyorum, eğer dediğimi yapmazsanız, bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Sizin hayatını mahvettiğiniz eski esirlerinizle görüşme yaptım. Bu son uyarınızdır! Liderlik için, şimdi Gazze’yi terk etme zamanıdır, hala bir şansınız varken. Ayrıca Gazze halkına: Güzel bir gelecek sizi bekliyor, ancak eğer esirleri tutarsanız, siz öleceksiniz! Akıllı bir karar verin. Esirleri şimdi serbest bırakın, yoksa büyük bir bedel ödeyeceksiniz! Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı."

Kaynak: Haber Merkezi