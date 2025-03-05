Trump'ın Yeni ABD'si Homofobi Dünyası: Kongre'de Tepki Çeken Açıklamalar

ABD'de göreve başlamasının ardından birçok tartışmalı karara imza atan Donald Trump Kongre'deki konuşmasında LGBTİ'ları hedef almayı sürdürdü. Trump açıklamasında, "Sadece iki cinsiyetin olduğunu yasalara geçirdik. Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım” ifadelerini kullandı.

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Trump'ın Yeni ABD'si Homofobi Dünyası: Kongre'de Tepki Çeken Açıklamalar

ABD yeniden başkan seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk kongre ortak oturumunda birçok konuda açıklamalarda bulundu. Trump, göreve geldiği andan itibaren sürdürdüğü homofobik yaklaşımlarına Kongre’deki konuşmasında da devam etti.

Trump'ın Yeni ABD'si Homofobi Dünyası: Kongre'de Tepki Çeken Açıklamalar - Resim : 1

Trump açıklamalarında, LGBTİ+’ları hedef alarak, “Kapsayıcılık politikalarının hegemonyasını da ortadan kaldırdık. Artık federal hükümeti boğazlayamayacaklar. Bundan sonra işe alımlarda ırk ve cinsiyet gözetilmeyecek. Liyakatinize göre işe alınmalısınız. Yüce mahkememiz de bize destek çıktı. Kritik ırk eğitimini eğitim programlarından kaldırılıyoruz ve resmi politika olarak sadece iki cinsiyetin olduğunu yasalara geçirdik. Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Yeni ABD'si Homofobi Dünyası: Kongre'de Tepki Çeken Açıklamalar - Resim : 2

Trump, açıklamalarının devamında "Çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasakladık" açıklamasını yaptı.

NE DEMİŞTİ?

Trump geçmişte bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün ülke genelinde doktorlar giderek artan sayıda kolay etkilenen çocuğu sakatlıyor ve kısırlaştırıyor” ifadelerini kullanmış ve “bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları şiddetle uygulayacağını” mesajını verdi.

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Kaynak: AA

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