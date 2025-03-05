Kurutulmuş Kekikte Ölümcül Risk: Belçika Sınırdan Çevirdi!

Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünleri zehir saçmaya devam ediyor. Bu kez kurutulmuş kekik Belçika sınırından geri gönderildi. Kekikte, ölümcül risk barındıran "pirolizidin alkaloitleri" tespit edildiği bildirildi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Kurutulmuş Kekikte Ölümcül Risk: Belçika Sınırdan Çevirdi!

Türkiye 2024 yılında, Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği kontrol sistemi olan Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) üzerinden en çok bildirim alan ülke oldu. 2025'de de Türkiye'den ihraç edilen ürünler geri gönderilmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten yapılan yeni bildirime göre, Türkiye'den Belçika’ya ihraç edilen kurutulmuş kekikte, "pirolizidin alkaloitleri" tespit edildi. Kurutulmuş kekik "ciddi riskli" olarak ilan edildi.

Kurutulmuş Kekikte Ölümcül Risk: Belçika Sınırdan Çevirdi! - Resim : 1

PİROLİZİDİN ALKALOİTLERİNİN ZARARLARI

Pirolizidin alkaloitleri, özellikle vücutta toksik etkilere yol açabilen kimyasal bileşiklerdir. İnsan sağlığına zararları şu şekilde sıralanabilir...

  • Karaciğer hasarı

Pirolizidin alkaloitleri, karaciğer hücrelerine zarar vererek karaciğer hastalıklarına yol açabilir. Bu maddeler, karaciğerde enzimatik aktiviteyi inhibe edebilir ve hücresel hasara neden olabilir. Uzun süreli maruziyet karaciğerin siroza gitmesine yol açabilir.

  • Kanser riski

Pirolizidin alkaloitlerinin bazı formları, DNA'ya zarar vererek kansere yol açabilen maddeler üretir. Bu, özellikle karaciğer kanseri ve akciğer kanseri gibi kanser türlerinin riskini artırabilir.

  • Akciğer zararı

Bu alkaloitler, akciğerlerde iltihaplanmaya ve dokusal hasara yol açabilir, bu da solunum problemlerine neden olabilir.

  • Nörotoksik etkiler

Pirolizidin alkaloitlerinin bazı türleri, sinir sistemi üzerinde toksik etkiler yaparak nörolojik sorunlara yol açabilir.

  • Toksik etkiler

Bu alkaloitler, vücutta çeşitli toksik reaksiyonlara yol açabilir. Bu reaksiyonlar, halsizlik, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

  • Zehirlenme ve ölüm

Pirolizidin alkaloitlerine yüksek dozda maruz kalan bireylerde, özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasıyla zehirlenme yaşanabilir. Bunun sonucunda ölüm riski söz konusu olabilir.

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