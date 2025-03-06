Rusya, Ukrayna’daki Bir Oteli Vurdu, Dört Kişi Öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın dün Kryvyi Rih'e hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rusların füze saldırısı gerçekleştirdiği noktadaki kurtarma operasyonlarının gece boyunca sürdüğünü belirtirken, saldırıda bir otelin vurulduğun ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Zelenskiy, 30’dan fazla kişinin yaralandığını ve hepsine gereken yardımların sağlandığını belirtti.

Yetkililer, otelin yanı sıra 14 apartmanın, bir postanenin, iki düzine arabanın ve 12 dükkanın hasara gördüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA