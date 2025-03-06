Kanada, ABD'den Şikayetçi Oldu

Kanada, Donald Trump yönetimi tarafından ülkeden ithal edilen ürünlere yönelik olarak getirilen yüzde 25 gümrük vergisi dolayısıyla DTÖ’ye ABD’yi şikayet etti.

Kanada, ABD'den Şikayetçi Oldu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli mallara getirdiği yeni tarife önlemleriyle ilgili DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu belirtildi.

Başvurunun 5 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği bilgisinin verildiği açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin ülkeden ithal ettiği mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiren uygulamasının 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ile DTÖ'nün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın çeşitli hükümleriyle uyumlu olmadığını öne sürdüğü ifade edildi.

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Kaynak: DHA

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