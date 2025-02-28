Trump'ın O Hareketi Herkesi Şoke Etti! İngiltere Başbakanı'nın Sözünü Kesti; 'Bu Kadar Yeter'

ABD Başkanı Donald Trump, ortak basın toplantısında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Kanada ile ilgili bir soruya yanıt verdiği sırada yaptığı hareketle gündem oldu. Trump, Starmer'in sözünü keserek, "Bu kadar yeter" dedi.

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Trump'ın O Hareketi Herkesi Şoke Etti! İngiltere Başbakanı'nın Sözünü Kesti; 'Bu Kadar Yeter'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bir gazeteci Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylediğine dair iddiaları hatırlatarak Starmer’in görüşünü sordu. Starmer, ABD ile İngiltere arasındaki yakın ilişkileri vurgulayan bir yanıt vermeye çalışırken, Trump bir anda araya girerek, "Bu kadar yeter, teşekkürler." dedi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Bu olay, medyada geniş yankı uyandırdı ve bazı haberlerde "Trump, Starmer’in sözünü kesti" başlıklarıyla gündeme geldi. Trump’ın, İngiltere Başbakanı'nın konuşmasını engellediği yorumları yapılırken, basın toplantısındaki anlar sosyal medyada da hızla yayıldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray ise iddialara tepki göstererek X hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Trump’ın Starmer’ı değil, muhabiri hedef aldığı belirtilerek, "Bu yalan haber. Başkan Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti. Yalan söylemeyi bırakın." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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