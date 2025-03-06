Hollanda'dan Türkiye'ye Gelen Patateslerde Büyük Risk: İade Edildi

Mersin'de deniz yoluyla Türkiye'ye girişi yapılmak istenen Hollanda menşeli 304.000 kg patates iade edildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Potato leafroll polerovirus' ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir" denildi.

📍Mersin

🚫Mersin limanından ülkemize girişi yapılmak istenen 🇳🇱 Hollanda menşeli 3️⃣0️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kg 🥔 tohumluk patates, @inspektorler imizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Potato leafroll polerovirus” ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir.… — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi