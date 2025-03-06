Hollanda'dan Türkiye'ye Gelen Patateslerde Büyük Risk: İade Edildi

Mersin'de deniz yoluyla Türkiye'ye girişi yapılmak istenen Hollanda menşeli 304.000 kg tohumluk patates iade edildi. Patateslerde "Potato leafroll polerovirus" tespit edildiği belirtildi.

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Hollanda'dan Türkiye'ye Gelen Patateslerde Büyük Risk: İade Edildi

Mersin'de deniz yoluyla Türkiye'ye girişi yapılmak istenen Hollanda menşeli 304.000 kg patates iade edildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Potato leafroll polerovirus' ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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