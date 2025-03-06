Çarpıcı Anket Sonucu! Tek Soru, Tek Cevap: İşte Vatandaşın Tek Derdi

Aksoy Araştırma, tek soruluk bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türkiye'de vatandaşın en önemli gündemi açık ara farkla ekonomi çıktı. İşte çarpıcı anket sonucunun detayları...

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Çarpıcı Anket Sonucu! Tek Soru, Tek Cevap: İşte Vatandaşın Tek Derdi

Asgari ücret ve emekli maaşına yapılan sözde zamlar enflasyon karşısında her geçen gün eriyor. Vatandaşın alım gücü de aynı oranda düşüyor. Sefalete mahkum edilen vatandaşın tek derdi ekonomi...

Aksoy Araştırma, çok konuşulacak anket çalışmasını sosyal medya hesabından açıkladı. Çalışmada katılımcılara, "Türkiye’nin en önemli gündemi nedir?" sorusu yöneltildi.

Çarpıcı Anket Sonucu! Tek Soru, Tek Cevap: İşte Vatandaşın Tek Derdi - Resim : 1

Anket verilerine göre, katılımcıların yüzde 56’sı için Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi. Ekonominin ardından yüzde 16 ile hukuk ikinci sırada yer aldı.

İşte anket sonuçları:

- Ekonomi: Yüzde 56

- Hukuk: Yüzde 16

- Terör: Yüzde 7

- Eğitim: Yüzde 5,5

- Deprem: Yüzde 3,7

- Sağlık: Yüzde 3,7

- Güvenlik: Yüzde 3

- Dış Politika: Yüzde 2,2

- Belediyeler: Yüzde 2

- Diğer: Yüzde 0,8

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