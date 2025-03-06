Bağcılar’da Kanlı Pusu: Yine Kurşunların Hedefi Oldu, Kurtarılamadı

Bağcılar'da bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda dükkan sahibi hayatını kaybetti.

Bağcılar’da Kanlı Pusu: Yine Kurşunların Hedefi Oldu, Kurtarılamadı

Bağcılar'da berber dükkanı işleten Mehmet K., husumetli olduğu kişilerin ikinci kez düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.40 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K.’nin berber dükkanı, bir hafta önce aralarındaki husumet nedeniyle saldırıya uğramıştı. Ancak bu kez saldırganlar geri döndü. Gece saatlerinde dükkana gelen iki kişi, silahlarını ateşleyerek Mehmet K.’yi hedef aldı.

Bağcılar’da Kanlı Pusu: Yine Kurşunların Hedefi Oldu, Kurtarılamadı - Resim : 1

Kurşunların isabet ettiği Mehmet K., ağır yaralı halde yere yığılırken saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesleriyle sokağa dökülen mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet K.’yi hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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