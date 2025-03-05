Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı Davasında Duruşma Tarihi Belli Oldu

2024 mahalli idareler seçimleri kapsamında, 10 Şubat 2024 tarihinde Aziz Yeniay’ın bir dernekte gerçekleştirdiği “Mardinliler Buluşması” etkinliği sırasında, uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak düzenlenen saldırı neticesinde Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralandı. Olayın ardından hazırlanan 304 sayfalık iddianamede 1 maktul, 37 müşteki ve 61 sanığa yer verilirken, olayın silahlı saldırıyı düzenleyen Eminanç Kardeşler Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

İDDİANAMEDE

Mahkeme, toplam 61 sanığın yargılanacağı ilk oturumun 10 Haziran’da yapılacağını duyurdu. İddianamede, örgütün kurucuları Bayram Eminanç ile Feyzi Eminanç’ın yönettiği suç örgütünün, başlangıçta 2016-2017 yıllarında Kanarya Mahallesi çevresinde küçük çaplı uyuşturucu ticareti ve hırsızlıktan sorumlu torbacılar topluluğu olarak faaliyet gösterdiği; ancak 2018’den itibaren hızlı bir şekilde büyüyerek faaliyet alanlarını genişlettiği, yaklaşık 100 üyeye ulaştığı ve silahlı ekiplerin uzun süren kaçış organizasyonları düzenlediği ifade edildi. Gelirlerinin artmasıyla sergiledikleri lüks yaşam tarzı, uyuşturucu maddelere sınırsız erişim ve bölgede yaşayan düşük gelirli, uyuşturucu bağımlısı gençleri örgüte çekme faaliyetleri iddianamede yer aldı.

SALDIRIYA İLİŞKİN BEYANLAR

İddianamenin ilk bölümünde, silahlı saldırının gerçekleştiği an ve bunun sonucunda Aziz Yeniay, Ebru Güneş Dumlu ve diğer 8 kişinin mağdur olduğu aktarıldı. Saldırı, Yeniay’ın Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HELEX DER) ziyaretinde, yaklaşık 150 kişilik kalabalığın bulunduğu bir ortamda, dernek binasının dış cephesinde gerçekleşti. Araç içerisinden, sunroof ve camlardan ateş açan sanıkların, keleş model tam otomatik silah ve 4 adet tabanca kullandığı, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu’nun baş ve omuz bölgesine isabet ettiği iddianamede detaylandırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren araç, 5-6 saniyelik operasyonun ardından hızla olay yerinden uzaklaşırken, araçta Yasin Kaya, Mazlum Doğan, Barış Önal ve suça karıştığı belirlenen Çağrı S. ile Serhat T. yer alıyordu.

Müşteki Aziz Yeniay, olay günü Kanarya Mahallesi’nde camide namaz kıldıktan sonra programa katılmak üzere derneğe gittiğini, konuşmasının bitiminin ardından dernek binası dışında silahlı ateşin başladığını, kendisi ve seçim ekibinin güvenli bölgeye çekildiğini belirterek, saldırının kendisine ve ekibine yönelik olduğu kanaatine vardığını ifade etti.

KALABALIĞA ATEŞ AÇTILAR

Araç içinde bulunan ve suça sürüklenen gençlerden Çağrı S., yaşanan panik ve şok anını anlatarak, silahların kendisine verildiğini ve olay esnasında kalabalığa, polis ve diğer hedeflere ateş açılmadığını sözlerine ekledi. Mazlum Doğan ise, olay öncesi eşit tartışma yaşadıktan sonra uyuşturucu madde kullandığını, araçta bulunan diğer şahıslarla birlikte olay yerine çağrıldığını ve sonrasında gerçekleşen tartışmalar neticesinde ateş açmanın kendisine yansıdığını belirtti. Suça sürüklenen Serhat T. ise, araçtan çıkarak kalabalığa ateş açtığını ve olayın heyecanı içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

İddianamede, saldırıda kullanılan keleş model silahın, 10 Ekim 2023 tarihinde Ataşehir’de Dilan Polat ve Engin Polat’a ait “Dilan Poliklinik” işyerine de saldırıda kullanıldığı ve bu eylemi gerçekleştiren şüphelilerden Murat Avcı ile Emircan Kardan’ın da örgüt üyeleri olduğuna …

Kaynak: İHA