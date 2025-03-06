Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu bir hava beklenirken, günün erken saatlerinde Artvin çevrelerinde hafif yağmur, Kars civarında ise hafif kar yağışı görülebilir.

Ülkenin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra, puslu ve sisli bir hava etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek eğimli yamaçlarında çığ riski devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı bölgelerde 2 ila 4 derece arasında artış beklenirken, diğer kesimlerde önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor. Güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer alanlarda ise normallere yakın olacak.

RÜZGAR

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif esmesi, zaman zaman orta kuvvete ulaşması bekleniyor.

ÇIĞ VE BUZLANMA

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Kar erimesi ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

- İstanbul: 16°C, açık ve az bulutlu

- Edirne: 19°C, açık ve az bulutlu

- Kocaeli: 18°C, açık ve az bulutlu

- Kırklareli: 18°C, açık ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

- İzmir: 20°C, açık ve az bulutlu

- Denizli: 20°C, açık ve az bulutlu

- Manisa: 19°C, açık ve az bulutlu

- Afyonkarahisar: 16°C, açık ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Bölgenin tamamında açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

- Antalya: 25°C, açık ve az bulutlu

- Adana: 26°C, sabah saatlerinde sisli, gün içinde açık

- Hatay: 23°C, açık ve az bulutlu

- Mersin: 23°C, açık ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, buzlanma ve don olayları ile sis ve pus görülebilir.

- Ankara: 18°C, parçalı ve az bulutlu

- Konya: 15°C, parçalı ve az bulutlu

- Eskişehir: 18°C, parçalı ve az bulutlu

- Çankırı: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ise yer yer çok bulutlu olacak. Artvin’de hafif yağmur beklenirken, iç kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

- Samsun: 16°C, parçalı ve az bulutlu

- Trabzon: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

- Artvin: 11°C, sabah hafif yağmurlu

- Sinop: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava görülmesi beklenirken, Kars çevresinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı gözlenebilir. Sis ve buzlanma riski devam ediyor.

- Kars: 8°C, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

- Erzurum: 3°C, sabah saatlerinde sisli

- Malatya: 15°C, parçalı ve az bulutlu

- Van: 6°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgede açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

- Gaziantep: 20°C, açık ve az bulutlu

- Diyarbakır: 20°C, açık ve az bulutlu

- Şanlıurfa: 22°C, açık ve az bulutlu

- Siirt: 18°C, açık ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi