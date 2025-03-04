İstanbul İçin Tarih Verdi, Baharın Eli Kulağında

Geçen haftalarda kar yağışı ile buz kesen İstanbul’da sıcak havaya duyulan özlem artarken, ‘İstanbul’ ne zaman bahar gelecek?’ sorusunun cevabı da merak konusu olmuştu.

Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, bahar havasının İstanbul’da yarından itibaren etkisini göstereceğini söyledi. Özdemir “Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek” dedi.

SICAKLIK FARKI 10 DERECEYİ BULACAK

Sıcaklığın gece 4, gündüzleri 10 derece seviyelerine ulaşacağını belirten Özdemir şunları söyledi: Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul’da aynı zamanda rüzgarın da etkili olacağını belirten Özdemir, rüzgarın hızının saatte 30 ila 50 kilometreyi bulacağını ifade etti.

MART’TA YENİDEN YAĞIŞ VAR

Mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini söyleyen Özdemir “Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olurken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde aralıklı da olsa kar yağışları ihtimali var” dedi.

Kaynak: AA