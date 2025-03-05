Karda Mahsur Kaldı, 15 Gün Sonra Kurtarıldı

Erzurum'un Çat ilçesinde Işkınlı Mahallesi'ne bağlı Hırhal mezrasında yalnız yaşayan Ramazan B'den 15 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri, yolların kardan kapalı olması nedeniyle mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine, bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter sevk edildi.

Helikopterle mezraya inen ekipler, evinde mahsur kalan Ramazan B'yi kurtardı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA