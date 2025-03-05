Karda Mahsur Kaldı, 15 Gün Sonra Kurtarıldı

Erzurum'un Çat ilçesinde, yalnız yaşadığı mezrada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Ramazan B'ye askeri helikopterle ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ramazan B., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Karda Mahsur Kaldı, 15 Gün Sonra Kurtarıldı

Erzurum'un Çat ilçesinde Işkınlı Mahallesi'ne bağlı Hırhal mezrasında yalnız yaşayan Ramazan B'den 15 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri, yolların kardan kapalı olması nedeniyle mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine, bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter sevk edildi.

Karda Mahsur Kaldı, 15 Gün Sonra Kurtarıldı - Resim : 1

Helikopterle mezraya inen ekipler, evinde mahsur kalan Ramazan B'yi kurtardı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Erzurum Kar Yağışı Mahsur Helikopter
Son Güncelleme:
Karabük'te Hayvan Bakımevi Kapasitesi Artırılıyor Karabük'te Hayvan Bakımevi Kapasitesi Artırılıyor
Bingöl’de Ruhsatsız Silah Operasyonu Bingöl’de Ruhsatsız Silah Operasyonu
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
En Sağlıklı Kahve Belli Oldu! 1 Tutam Ekleyin, Yaz Gelmeden Kilolarınıza Veda Edin En Sağlıklı Kahve Belli Oldu! 1 Tutam Ekleyin, Yaz Gelmeden Kilolarınıza Veda Edin
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu: 'Son Bir Tur' Daha Olacak! Tek Tek Tarihleri Saydı İslam Memiş Gram Altın Fiyatları için Net Konuştu