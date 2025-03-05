Karabük'te Hayvan Bakımevi Kapasitesi Artırılıyor

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen şubat ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, Karabük'ün huzuru ve güvenliği için tüm kurumlarla birlikte yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

SUÇLA MÜCADELE VE YANGIN DENETİMLERİ

Şehirde suçla mücadeleye devam edileceğini vurgulayan Yavuz, ayrıca binaların yangından korunmasına yönelik yapılan denetimlerin tamamlandığını ifade etti. Ocak ve şubat aylarında, valilik koordinasyonunda oluşturulan komisyonlar tarafından, yurt, pansiyon, otel ve Kur'an kursu gibi tesislerde öncelikli olarak yangın denetimlerinin yapıldığını aktaran Yavuz, vatandaşların toplu olarak bulunduğu tüm binaların düzenli aralıklarla denetleneceğini kaydetti.

HAYVANLARI KORUMA KANUNUNA MUHALEFET VE CEZA

Yavuz, şubat ayında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" nedeniyle 8 işlem yapıldığını, bu kişilere toplamda 59 bin 934 lira idari ceza uygulandığını bildirdi.

SAHİPSİZ HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN ALINAN KARARLAR

Şubat ayında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilite edilmesiyle ilgili kararlar alındığını belirten Yavuz, bu kararların takip edileceğini söyledi.

KARABÜK'TEKİ MEVCUT BAKIMEVİ KAPASİTELERİ

Karabük'teki mevcut hayvan bakımevleri hakkında bilgi veren Yavuz, şu anda Karabük Belediyesi Bakımevi'nin 192, Safranbolu Belediyesi Bakımevi'nin 100 ve Eflani Belediyesi Bakımevi'nin 90 kapasiteli olduğunu, toplamda 382 kapasiteli 3 bakımevinin bulunduğunu belirtti. Yavuz, 2025 yılı içinde kapasitenin yüzde 319 artışla 1220'ye çıkarılmasının hedeflendiğini, Eskipazar ve Yenice belediyelerinin ise yeni barınak kurma projelerinin devam ettiğini aktardı.

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yavuz, sahipsiz hayvanların korunması, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, barınakların kurulması ve rehabilite edilmesi gibi çalışmaların belediyeler tarafından koordine edilerek takip edildiğini ifade etti. Ayrıca, valilik tarafından oluşturulan komisyonların bu çalışmaların denetimini ve uygulanmasını sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA