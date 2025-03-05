Tekirdağ'da Son 2 Ayda 229 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soytürk, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirtti. Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Soytürk, bu kapsamda önemli operasyonların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

ASAYİŞ OPERASYONLARINDA 2 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ YAKALANDI

Son iki ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 775 kişinin yakalandığını bildiren Soytürk, ayrıca adli para cezası veya ifade vermek amacıyla aranan 2 bin 136 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. Kent genelinde yapılan operasyonlarda 92 ruhsatsız tabanca, 72 ruhsatsız av tüfeği ve 56 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 220 ateşli silah ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Umuma açık eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde ise 1838 işletmenin kontrol edildiğini ve 8 iş yerinin geçici olarak faaliyetten men edildiğini kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’da terörle mücadele kapsamında 29 operasyon düzenlendiğini ve 36 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Soytürk, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 125 operasyon gerçekleştirildiğini ve 196 kişinin yakalandığını ifade etti.

Suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 6 farklı operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 9’unun tutuklandığını dile getiren Soytürk, operasyonlarda 8 bin 554 litre el yapımı alkollü içki, 533 kilogram tütün ve 6 milyon 395 bin makaron ele geçirildiğini, bu sayede 7 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini belirtti.

NARKOTİK OPERASYONLARDA 110 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 bin 307 gram uyuşturucu madde ve 31 bin 523 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Soytürk, bu kapsamda 110 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELEDE 38 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ'da yasa dışı göçle mücadele çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Soytürk, son iki ayda 38 operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonlarda 21 organizatör ile farklı uyruklardan toplam 229 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince de 895 denetim gerçekleştirildiğini kaydeden Soytürk, önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında 3 bin 153 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da katıldı.

Kaynak: AA