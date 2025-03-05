Bankada Parası Olanlar Dikkat! En Yüksek Faizi Veren Bankalar Belli Oldu: İşte Ayrıntılı Liste

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve uygulanan para politikaları, TL mevduata yönelimi artırmış durumda. Yatırımcılar, borsa ve döviz gibi dalgalı piyasalardansa sabit getiri sunan mevduat hesaplarına yönelerek daha güvenli bir liman arayışına girdi. Ancak, yüksek faiz döneminde avantajlı bir yatırım aracı olan mevduatın cazibesi, olası faiz indirimleriyle birlikte azalmaya başlayabilir.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinden yüzde 45'e kadar düşürmesi ve Perşembe günü açıklanması beklenen yeni faiz oranıyla bu sürecin devam etmesi öngörülüyor. Bu nedenle, mevduat yatırımı yapmayı düşünenlerin, faizlerin gelecekteki seyrini göz önünde bulundurarak vadelerini dikkatlice belirlemeleri gerekiyor.