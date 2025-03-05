Bankada Parası Olanlar Dikkat! En Yüksek Faizi Veren Bankalar Belli Oldu: İşte Ayrıntılı Liste
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Perşembe günü (6 Mart2025) yeni politika faizi kararını açıklayacak. Bu kritik karar öncesinde, parasını Türk Lirası (TL) mevduatta değerlendirmek isteyenler için önemli süreç başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve uygulanan para politikaları, TL mevduata yönelimi artırmış durumda. Yatırımcılar, borsa ve döviz gibi dalgalı piyasalardansa sabit getiri sunan mevduat hesaplarına yönelerek daha güvenli bir liman arayışına girdi. Ancak, yüksek faiz döneminde avantajlı bir yatırım aracı olan mevduatın cazibesi, olası faiz indirimleriyle birlikte azalmaya başlayabilir.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinden yüzde 45'e kadar düşürmesi ve Perşembe günü açıklanması beklenen yeni faiz oranıyla bu sürecin devam etmesi öngörülüyor. Bu nedenle, mevduat yatırımı yapmayı düşünenlerin, faizlerin gelecekteki seyrini göz önünde bulundurarak vadelerini dikkatlice belirlemeleri gerekiyor.
BANKALAR NE KADAR FAİZ VERİYOR?
Bankalar, TL mevduata olan ilgiyi canlı tutabilmek için politika faizinin üzerinde oranlar sunmaya devam ediyor. Yıllık yüzde 48'e varan faiz oranlarıyla dikkat çeken bankalar, yatırımcıların ilgisini çekiyor. İşte bankaların sunduğu 32 günlük mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL için sağlanan getiriler:
Türkiye İş Bankası: Yüzde 36 faiz oranı ile 26.827 TL getiri.
Yapı Kredi: Yüzde 39 faiz oranı ile 29.063 TL getiri.
Halkbank: Yüzde 39 faiz oranı ile 29.063 TL getiri.
ICBC Bank: Yüzde 39 faiz oranı ile 29.063 TL getiri.
Ziraat Bankası: Yüzde 40 faiz oranı ile 29.808 TL getiri.
Enpara: Yüzde 41 faiz oranı ile 30.553 TL getiri.
Vakıfbank: Yüzde 44 faiz oranı ile 32.789 TL getiri.
Akbank: Yüzde 44.5 faiz oranı ile 33.162 TL getiri.
Garanti BBVA: Yüzde 44.5 faiz oranı ile 33.162 TL getiri.
Denizbank: Yüzde 45 faiz oranı ile 33.534 TL getiri.
Odeabank: Yüzde 47 faiz oranı ile 35.024 TL getiri.
TEB: Yüzde 47 faiz oranı ile 35.024 TL getiri.
FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLECEK Mİ?
Ekonomistler, Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimlerine devam edeceği görüşünde. Bu nedenle, yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların, vadelerini uzun tutarak ilerleyen süreçteki olası faiz düşüşlerinden etkilenmemeyi hedeflemesi gerekiyor.
Önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinde yaşanabilecek değişimler, yatırımcıların TL mevduata yönelik stratejilerini şekillendirecek. Faiz kararının ardından bankaların yeni mevduat faiz oranlarını güncellemesi beklenirken, mevduat yatırımcılarının süreci yakından takip etmelerinde fayda var.