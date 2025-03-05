Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Sarallar suç örgütünün kilit ismini yurt dışına kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve emniyet müdürü hakkında iddianame hazırlandı. İki isim için 27 yıl hapis cezası istendi.

Son Güncelleme:
Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak İçin İstenen Ceza Belli Oldu

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik iddianamede, aralarında iş insanları, kamu görevlileri ve ünlü isimlerin de bulunduğu 62 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

27 YIL İSTENDİ

Şüpheliler arasında Edirne Emniyet Müdürü Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi müteahhit Kenan Koçak da yer aldı. İkili, firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçırmaya yardım etmekle suçlanıyor.

Savcılık, her iki ismin de "Suçluyu kayırma" "Göçmen kaçakçılığı" ve "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 27 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.

Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

ÖRGÜT LİDERİ

248 sayfalık iddianamede, suç örgütünün lideri olarak İlyas Saral gösterilirken, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak'ın yönetici kadrosunda olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da örgüt faaliyetlerine karıştığı öne sürüldü.

Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 2

500 MİLYONLUK VURGUN

İddianamede, iş insanı Abdullah Taşkın'ın, örgüt üyeleri tarafından ölümle tehdit edildiği, silahla alıkonulduğu ve 500 milyon TL'lik gayrimenkulünün zorla üzerine geçirildiği ifade edildi. Mağdur olarak yer alan Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun'un da örgüt tarafından mağdur edildiği aktarıldı.

BURAK YAKIN'A 11, FİKRET AYDOĞDU'YA 21 YIL

Tutuklu bulunan iş insanı Burak Yakın'ın, örgüt adına 8 milyon 200 bin TL'yi yönettiği ve alacaklılarına tehditler savurduğu iddianamede yer aldı. Savcılık, Yakın hakkında "Tehdit" ve "Suç örgütüne üye olma" suçlarından 11 yıla kadar hapis talep etti.

Öte yandan, Fikret Aydoğdu'nun ise mağdur Abdullah Taşkın'ı restoranına getirterek özel bir odada darbettiği ve tehdit ettiği öne sürüldü. Aydoğdu hakkında "Suç örgütüne üye olma" ve "Nitelikli yağma" suçlarından 21 yıla kadar hapis istendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Firari örgüt üyesi Turan Yıldırım için kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldığı belirtilirken, diğer şüpheliler için de çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edildi.

Merve Özbey’in Eşi de Tutuklanmıştı: İpsala’ya Uzanan Sarallar Firarında 'Pes' Dedirten SavunmaMerve Özbey’in Eşi de Tutuklanmıştı: İpsala’ya Uzanan Sarallar Firarında 'Pes' Dedirten SavunmaGüncel

Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle GeçmişlerMerve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle GeçmişlerGündem

Kaynak: DHA

Etiketler
Sarallar Suç örgütü İddianame Hapis cezası
Son Güncelleme:
Ölümle Burun Buruna Getiren Kaza, Devrilen Tır Dehşet Saçtı Ölümle Burun Buruna Getiren Kaza, Devrilen Tır Dehşet Saçtı
Bursa'da Akılalmaz Olay! Benim Başıma Gelmez Demeyin... Kaldırımda Yürürken Öldü Benim Başıma Gelmez Demeyin... Kaldırımda Yürürken Öldü
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor… 5 Formüllü Zam Hesabı: İki Emekli Maaşı Alanlar Bu Detaya Dikkat! Bayram İkramiyesi Torba’ya Giriyor
Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek Sonuç
Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Diploma Soruşturmasında Sıcak Gelişme! İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
Diploma Soruşturmasında Kritik Gün, Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Saatlik İfade Diploma Soruşturmasında Kritik Gün, Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Saatlik İfade