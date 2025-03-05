Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak İçin İstenen Ceza Belli Oldu

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik iddianamede, aralarında iş insanları, kamu görevlileri ve ünlü isimlerin de bulunduğu 62 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

27 YIL İSTENDİ

Şüpheliler arasında Edirne Emniyet Müdürü Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi müteahhit Kenan Koçak da yer aldı. İkili, firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçırmaya yardım etmekle suçlanıyor.

Savcılık, her iki ismin de "Suçluyu kayırma" "Göçmen kaçakçılığı" ve "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 27 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.

ÖRGÜT LİDERİ

248 sayfalık iddianamede, suç örgütünün lideri olarak İlyas Saral gösterilirken, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak'ın yönetici kadrosunda olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da örgüt faaliyetlerine karıştığı öne sürüldü.

500 MİLYONLUK VURGUN

İddianamede, iş insanı Abdullah Taşkın'ın, örgüt üyeleri tarafından ölümle tehdit edildiği, silahla alıkonulduğu ve 500 milyon TL'lik gayrimenkulünün zorla üzerine geçirildiği ifade edildi. Mağdur olarak yer alan Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun'un da örgüt tarafından mağdur edildiği aktarıldı.

BURAK YAKIN'A 11, FİKRET AYDOĞDU'YA 21 YIL

Tutuklu bulunan iş insanı Burak Yakın'ın, örgüt adına 8 milyon 200 bin TL'yi yönettiği ve alacaklılarına tehditler savurduğu iddianamede yer aldı. Savcılık, Yakın hakkında "Tehdit" ve "Suç örgütüne üye olma" suçlarından 11 yıla kadar hapis talep etti.

Öte yandan, Fikret Aydoğdu'nun ise mağdur Abdullah Taşkın'ı restoranına getirterek özel bir odada darbettiği ve tehdit ettiği öne sürüldü. Aydoğdu hakkında "Suç örgütüne üye olma" ve "Nitelikli yağma" suçlarından 21 yıla kadar hapis istendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Firari örgüt üyesi Turan Yıldırım için kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldığı belirtilirken, diğer şüpheliler için de çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edildi.

Kaynak: DHA