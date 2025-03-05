Dehşete Düşüren Rapor Ortaya Çıktı: Yüz Binlerce Çocuğu Bekleyen Son!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik faaliyet raporu, Türkiye’deki yoksullaşma oranını gözler önüne serdi.

272 BİN 348 ÇOCUK AİLESİNDE ALINABİLİR

Rapora göre 2024 yılında aşırı yoksulluk sınırı altında yaşayan hane sayısının 3,6 milyona ulaşırken, temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulanan çok sayısının ise 272 bin 348 olduğu belirtildi.

Bu gelişmelere CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, tepki göstererek, AKP’nin yoksullukla mücadeleye yönelik politikalarının iflas ettiğini ve artık günü kurtarmaya bile yetmediğini dile getirdi.

Demir, 4.5 milyon hanenin sosyal yardıma muhtaç hal geldiğini, çocukların ailelerinden alınma riski taşıdığını belirterek vatandaşların gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını açıkladı.

‘AKP GÜNÜ KURTARMA DERDİNDE’

Demir, AKP’nin üç kuruşluk yardımlarla günü kurtarma derdinde olduğunu söyleyerek TÜRK-İŞ ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun açıkladığı dört kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretinde üstünde olduğunu belirtti.

‘TÜİK BİRİLERİNİ MEMNUN ETMEK İÇİN VERİ AÇIKLIYOR’

Demir, “Asgari ücret ortada bu maaşlar ile millet nasıl buzdolabını dolduracak. İnsanları açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiniz. Bunu artık devletin kurumları da verileriyle ortaya koymak zorunda kalıyor” ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.

ENAG’ın enflasyon verileriyle TÜİK’in açıkladığı enflasyon arasındaki uyumsuzluğa da dikkat çeken Demir, domates ve biber fiyatlarındaki yükselişi örnek göstererek TÜİK’in verilerinin “Birilerini memnun etmek için açıkladığını” dile getirdi.

‘BUNUN ADI VATANDAŞI SİLKELEMEKTİR’

Rakamları takla attırarak gerçeklerin üzerinin kapatılamayacağını ifade eden Demir, “Gelinen tabloda ENAG’ın rakamları marketteki ürüne zam olarak yansırken, TÜİK’in hileli rakamları ise maaşlara gelen zam oluyor. Bunun adı vatandaşı ‘silkelemek”tir. Giderek yoksullaşan ve her geçen gün sosyal yardıma muhtaç hale getirilen bu halk size bunun hesabını en yakın seçimde soracak” değerlendirmesini yaptı.