Bakan Yumaklı Açıkladı: 3.7 Milyon Liralık Hibe Verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 687 projenin toplam 3,74 milyar TL hibe desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Bu kapsamda birçok sektörlerde desteklenen projelerin tamamlanmasıyla, yaklaşık 5,4 milyar TL’lik yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağı belirtildi.

Bakan Yumaklı Açıkladı: 3.7 Milyon Liralık Hibe Verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında tarım ve kırsal kalkınma alanında 687 projenin toplam 3,74 milyar TL hibe desteği almaya hak kazandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye Yüzyılı’nda kırsal kalkınma hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu minvalde tarım ve kırsal kalkınma alanında 687 yeni projeyi daha ülkemize kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

3,7 MİLYON LİRALIK HİBE

Yumaklı, IPARD III Programı çerçevesinde bitkisel üretim, seracılık, zanaatkârlık, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan projelerin destekleneceğini belirterek şunları söyledi:

“Toplam 3 milyar 740 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 5,4 milyar TL’lik yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.”

Bakan Yumaklı, IPARD III Programı’nın geçen yıl uygulanmaya başlamasından bu yana desteklenen proje sayısının 1079’a ulaştığını, toplam hibe tutarının 7,2 milyar TL’ye, yatırım büyüklüğünün ise 12 milyar TL’ye çıktığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, desteklerin devam edeceğini belirterek “Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kaynak: AA

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