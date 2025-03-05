1 Milyon Liradan 750 Bin Liraya Kadar Düştü: Yüzde 25'lik İndirim de Fayda Etmedi! Kimse Yüzüne Bile Bakmıyor

İkinci el araç fiyatlarında yüzde 25 düşüş yaşanmasına rağmen satışlarda beklenen hareketlilik görülmedi. Galericiler piyasanın canlanması için bütün umudunu Ramazan Bayramı’na bağladı. 1 milyon liralık araçların 750 bin TL’ye kadar düşmesine rağmen alıcı bulamayan galericiler, faiz oranları ve krediye erişim sorununa dikkat çekti.

1 Milyon Liradan 750 Bin Liraya Kadar Düştü: Yüzde 25'lik İndirim de Fayda Etmedi! Kimse Yüzüne Bile Bakmıyor

Malatya'da yüzde 25'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil satışlarında durağanlığın devam ettiğini belirten esnaf, hareketlilik için Ramazan Bayramı'nı bekliyor.

Malatya'da ikinci el araç piyasasında yüzde 25'lere varan fiyat düşüşü yaşandığını, buna rağmen işlerin durgun olduğunu ifade eden galerici esnafı 1 milyonluk bir aracın 750 bin TL'ye satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamadığını söyledi.

1 Milyon Liradan 750 Bin Liraya Kadar Düştü: Yüzde 25'lik İndirim de Fayda Etmedi! Kimse Yüzüne Bile Bakmıyor - Resim : 1

HAREKETLİLİK O TARİHTE BAŞLAYACAK

2024 yılı sonlarında sektörde başlayan durağanlığın devam ettiğini kaydeden Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, Ramazan ayının ortaları itibariyle satışlarda hareketlilik beklediklerini ifade etti.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA YÜZDE 25'LİK DÜŞÜŞ

Faiz indirimleri ile krediye erişimin de fiyatları doğrudan etkilendiğini aktaran Levent, yüzde 25'lere varan indirimlere rağmen sektördeki durgunluğunun devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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İkinci El Araba Otomobil
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