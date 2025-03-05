Rusya’dan Twitch’e 13 Milyon Ruble Ceza

Başkent Moskova’da görülen davada, Twitch’in Rusya’daki veri yerelleştirme yasalarına uymadığına karar verildi. Mahkeme, platformun kullanıcı verilerini ülke içinde saklamaması nedeniyle yasaları ihlal ettiğine hükmederek şirkete para cezası uygulanmasına karar verdi.

DİĞER PLATFORMLARA DA CEZA KESİLMİŞTİ

Rusya, daha önce de benzer gerekçelerle WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi yabancı platformlara para cezası vermişti. Ülkede yürürlükte olan yasalar, yabancı şirketlerin Rus kullanıcıların verilerini yerel sunucularda saklamasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA