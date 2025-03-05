Rusya’dan Twitch’e 13 Milyon Ruble Ceza
Rusya, kullanıcı verilerini ülke içinde yerelleştirmediği gerekçesiyle çevrim içi yayın platformu Twitch'e 13 milyon ruble (yaklaşık 145 bin dolar) para cezası verdi.
Başkent Moskova’da görülen davada, Twitch’in Rusya’daki veri yerelleştirme yasalarına uymadığına karar verildi. Mahkeme, platformun kullanıcı verilerini ülke içinde saklamaması nedeniyle yasaları ihlal ettiğine hükmederek şirkete para cezası uygulanmasına karar verdi.
DİĞER PLATFORMLARA DA CEZA KESİLMİŞTİ
Rusya, daha önce de benzer gerekçelerle WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi yabancı platformlara para cezası vermişti. Ülkede yürürlükte olan yasalar, yabancı şirketlerin Rus kullanıcıların verilerini yerel sunucularda saklamasını zorunlu kılıyor.
Kaynak: AA