Açlık Sınırı İki Ayda Asgari Ücreti Geçti

TÜİK şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını duyurdu. Verilere göre açlık sınırı 23 bin 323,86 TL'ye yükselirken, yoksulluk sınırı 75 bin 973,49 TL'ye çıktı.

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Açlık Sınırı İki Ayda Asgari Ücreti Geçti

TÜRK İŞ’in açıkladığı şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 22 bin 131 TL'den 23 bin 323,86 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 TL'den 75 bin 973,49 TL’ye çıktı.

AYRINTILAR GELECEK…

Kaynak: Haber Merkezi

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