Türkiye’nin Mutluluk Karnesinde 3 Zayıf Birden, Yarısını Teğet Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin memnuniyet araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmada Türkiye’nin en büyük sorununun hayat pahalılığı olduğu ortaya çıktı. Hayat pahalılığını eğitim ve yoksulluk takip etti. Yanı sıra Türkiye’de mutlu olan insanların oranı ise yüzde 46 olarak kayıtlara geçti. İşte TÜİK’in son anketindeki mutluluk oranları…

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Türkiye’nin Mutluluk Karnesinde 3 Zayıf Birden, Yarısını Teğet Geçti

Son araştırmada Türkiye’nin mutluluk karnesinin sonuçlarındaki oranlar büyük dikkat çekti. Araştırmada mutluluk oranları yaşlara, cinsiyete, medeni duruma göre kıyaslandı. Buna göre, Türkiye'nin yüzde 49,6'sının mutlu olduğu, kadınların erkeklere, evlilerin bekarlara kıyasla daha mutlu olduğu belirlendi.

Her 100 kişiden 64'ünün geleceğinden umutlu olduğunun ortaya çıktığı araştırmada, mutluluk oranının sadece 25-34 yaş grubunda arttığı ölçüldü. Bu oran bir yıl içinde yüzde 51’e çıktı.

Türkiye’nin Mutluluk Karnesinde 3 Zayıf Birden, Yarısını Teğet Geçti - Resim : 1

EN MUTSUZLARI 45 VE 54 YAŞLARI

Öte yandan mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda giderek azaldı. Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu ise 45-54 yaş grubu oldu.

Türkiye’nin Mutluluk Karnesinde 3 Zayıf Birden, Yarısını Teğet Geçti - Resim : 2

EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Araştırmada Türkiye’nin en önemli sorunu ise ekonomik şartlar çerçevesinde hayat pahalılığı olarak gözlemlendi. Hayat pahalılığı 2024’te yüzde 29,2 ile ilk sırada yer aldı. Hayat pahalılığını sorunlar sıralamasında eğitim ve yoksulluk takip etti.

Türkiye’nin Mutluluk Karnesinde 3 Zayıf Birden, Yarısını Teğet Geçti - Resim : 3

EVLİLER DAHA MUTLU

Mutluluk oranlarının medeni durumlara göre incelenmesinde evli olanların yüzde 49,5'inin, evli kadınların ise yüzde 55,4'ünün mutlu olduğu belirlendi.

Mutluluk sebeplerine ilişkin incelemede ise en çok öne çıkan mutluluk sebebi sağlık oldu. Sıralamada sağlığı sevgi, para ve iş takip etti.

Kaynak: İHA

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