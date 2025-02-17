Endoskopi İşleminde Bağırsakları Delinmişti: Doktordan İtiraf Gibi Özür Geldi

Adana'da yaşayan Meral Kara Delen, 14 Şubat’ta sağlık sorunları nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne başvurdu. Burada Prof. Dr. Y.G. tarafından gerçekleştirilen endoskopi sırasında Delen’in bağırsakları delindi.

Durumun ciddileşmesi üzerine septik şoka giren Delen, acil ameliyata alındı. Bağırsaktaki yırtık onarılsa da yoğun bakımda devam eden tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Y.G., “Gel, benim hastamsın” diyerek endoskopi işlemini gerçekleştirdi. İşlem sırasında 12 parmak bağırsağı delinen Delen, başka bir ekip tarafından acil ameliyata alındı.

Meral Kara Delen'in ölümünün ardından doktorun, ailesine “Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Kaynak: Sabah