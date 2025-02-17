Ege Denizi'nde 5 Şiddetinde Deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Saat 10.47'de yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçerken derinliğini ise 18 kilometre olarak duyurdu.

DEPREM FIRTINASI DİNMİYOR

Ege Denizi'nde yaklaşık 3 haftadır devam eden deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Depremler nedeniyle komşu Yunanistan'da adalarda önlemler alınırken, okullar da her ihtimale karşı tatil edilmişti.

Türkiye'nin Ege Denizi'ne kıyısı olan kentlerde de olası bir şiddetli deprem sonrası yaşanabilecek tsunamiye karşı önlem amacıyla uyarı sistemleri kurulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi