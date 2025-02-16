Yunanistan'da 'Sismik Endişe' Tedbirleri: 4 Adada Eğitime Bir Hafta Ara
Ege Denizi'nde iki haftasını dolduran deprem fırtınasına önlemler artıyor. Volkanik patlama tehlikesi olan sismik hareketlilik sonucu deniz suyu sıcaklığının artığı bildirilirken bölge halkında tedirginlikte sürüyor. Yunanistan, sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta ara verdi.
Yunanistan'daki Kiklad Adaları'nda artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginlik yaratıyor. Bilim insanları, özellikle Andiros ve Santorini çevresinde magma hareketleri sonrası deniz suyunun sıcaklığının artığı gözlemlendi.
TATİL UZATILDI
Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adadaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.
Kaynak: DHA