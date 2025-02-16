Yunanistan'da 'Sismik Endişe' Tedbirleri: 4 Adada Eğitime Bir Hafta Ara

Yunanistan'daki Kiklad Adaları'nda artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginlik yaratıyor. Bilim insanları, özellikle Andiros ve Santorini çevresinde magma hareketleri sonrası deniz suyunun sıcaklığının artığı gözlemlendi.

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Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adadaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

Kaynak: DHA