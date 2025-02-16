Ürdün Veliaht Prensi'nden Gazze'nin Yeniden İnşasına Destek

Ürdün Kraliyet Divanı, Mısır’a sürpriz ziyarette bulunan Veliaht Prens Hüseyin Bin Abdullah’ın başkent Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandığını bildirdi. Görüşmede, Ürdün-Mısır ilişkileri, çeşitli alanlardaki işbirliğinin artırılması yollarının yanı sıra Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi.

Prens Bin Abdullah, Kral II. Abdullah’ın Mısır'ın Arap meselelerindeki rolünü ve bölgenin istikrarını artırmadaki rolünü takdir ettiğini belirterek, Ürdün'ün Mısır'ın Gazze'yi yeniden inşa etme çabalarına ve 27 Şubat'ta yapılması planlanan Arap Zirvesi'ne ev sahipliği yapma çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sisi ile Prens Bin Abdullah, Ürdün ve Mısır’ın, halkının zorla yerinden edilmeksizin Gazze Şeridi’nin yeniden imarının gerekliliği tutumunu vurguladı.

Taraflar, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin sürekliliğini garanti altına almanın ve halkına insani yardımların artırılarak ulaştırmanın önemine dikkati çekerek, işgal altındaki Batı Şeria'da yükselerek devam eden gerilimin ve Kudüs'teki İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik saldırıların konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA