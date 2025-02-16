Lübnan ve Katar Başbakanları Görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Lübnanlı mevkidaşı Nevvaf Selam ile telefonla görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında işbirliği ve bunu geliştirmenin yolları ele alınırken, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilme sürecindeki gelişmeler konuşuldu.

Al Sani, Katar'ın Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği desteği vurguladı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Anlaşmaya göre işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gereken sürenin uzatılmasını isteyen İsrail, 5 noktada askerlerini konuşlandıracağı yönünde açıklamalarda bulunurken, Lübnanlı yetkililer buna karşı çıkıyor.

Lübnan ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana 73 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi yaralandı.

Kaynak: AA