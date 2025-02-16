AB Liderleri Güvenlik Zirvesi İçin Yarın Paris'te

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde yarın Paris'te Avrupalı liderlerin katılacağı güvenlik zirvesi yapılacağını doğruladı. Bir radyo programında konuşan Bakan Barrot, "Cumhurbaşkanı yarın Avrupa'nın önde gelen ülkelerini Avrupa güvenliğini görüşmek üzere bir araya getirecek." dedi.

Avrupa genelinde diplomatik temasların arttığına işaret eden Barrot, "Avrupa'da Kovid (salgını) döneminden beri belki de hiç hissetmediğimiz bir birlik rüzgarı esiyor." ifadesini kullandı.

'UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ'

Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Ayrıca Barrot, Ukrayna'da barış müzakerelerinin Avrupalı devletlerin katılımı olmadan yapılamayacağını vurguladı.

Kaynak: AA