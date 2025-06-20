Deprem Sonrası İlk Veriler... İstanbul'da En Çok Konut Satılan İlçeler Belli Oldu: Dikkat Çeken 'Silivri' Detayı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı konut satış verileri açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar %17,6 artışla 130 bin 25’e ulaşarak, tüm zamanların en yüksek mayıs rakamı oldu. Ocak-mayıs döneminde ise toplam satışlar 584 bin 170’e çıkarak rekor kırdı.

Faiz oranlarının yüksekliğine rağmen ipotekli satışlarda %95,9’luk artış kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların tekrar konutu güvenli liman olarak görmeye başladığı şeklinde yorumlandı.