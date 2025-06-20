Deprem Sonrası İlk Veriler... İstanbul'da En Çok Konut Satılan İlçeler Belli Oldu: Dikkat Çeken 'Silivri' Detayı
23 Nisan’da Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklanan ilk aylık konut satış verileri dikkat çekti. İstanbul’da bazı ilçelerde satışlar hızla artarken, bazı bölgelerde talep önemli ölçüde düştü. Silivri gibi depremi şiddetli yaşayan bölgelerde satışların arttığı görüldü. İşte detaylar...
Kaynak: Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı konut satış verileri açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar %17,6 artışla 130 bin 25’e ulaşarak, tüm zamanların en yüksek mayıs rakamı oldu. Ocak-mayıs döneminde ise toplam satışlar 584 bin 170’e çıkarak rekor kırdı.
Faiz oranlarının yüksekliğine rağmen ipotekli satışlarda %95,9’luk artış kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların tekrar konutu güvenli liman olarak görmeye başladığı şeklinde yorumlandı.
Bu veriler, 23 Nisan’da Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yayımlanan ilk aylık konut satış istatistikleri olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor. İstanbul’da özellikle deprem sonrası lokasyon tercihleri dikkat çekti.
Satışların en fazla arttığı ilçeler arasında Beyoğlu (%81,63), Eyüpsultan (%56,60), Avcılar (%52,83), Zeytinburnu (%44,41) ve Sarıyer (%44,23) yer aldı. Buna karşılık, Adalar, Beşiktaş, Esenyurt, Çatalca ve Beykoz’da konut satışları azaldı.
SİLİVRİ DETAYI
İlginç bir şekilde, depremin merkezine en yakın ilçelerden biri olan Silivri’de satışlar nisan ayına göre %10,56 artarak 534’e ulaştı. Yılın ilk beş ayında ise ilçede toplam 2.338 konut el değiştirdi. Uygun metrekare fiyatlarıyla öne çıkan Silivri, bu yükselişle dikkatleri üzerine çekti.
Sektör temsilcilerine göre deprem korkusu bazı ilçelere talebi artırırken, merkezden uzak ya da yapı stoku eski olan bölgelerde alımlar yavaşladı.