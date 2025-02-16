61’inci Münih Güvenlik Konferansı Sona Erdi

61’inci Münih Güvenlik Konferansı, Ukrayna'da barış görüşmelerinin ivme kazanması başta olmak üzere Avrupa güvenlik mimarisi, Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne (AB) daha hızlı katılımı ve Avrupa'nın rekabet gücüne ilişkin konuşmalarla tamamlandı.

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61’inci Münih Güvenlik Konferansı Sona Erdi

61’inci Münih Güvenlik Konferansı’nın (MSC 2025) son günü, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in katılımıyla 1975 Helsinki Anlaşmalarına atıfta bulunan ‘Helsinki'den 50 Yıl Sonra Avrupa Güvenlik Mimarisi’ başlıklı panelle başladı.

Daha sonra Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Balkan ülkelerinin AB'ye katılımının hızlandırılması konulu bir panelde açıklamalarda bulundu.

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de ‘Avrupa Rekabetçiliğinin Artırılması’ konulu panele katıldı.

Kaynak: DHA

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