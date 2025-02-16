ABD’li Bakan Rubio, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs temasları çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

ABD’li Bakan Rubio, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail temaslarına devam ediyor. Rubio, Kudüs’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Kudüs'teki Başkanlık Konutu’nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İkili İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi, Kudüs'e daha fazla elçilik getirilmesi, İsrail'e karşı hukuk mücadelesi, antisemitizmle mücadele ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'dan Avrupa'ya İsrail üzerinden uzanan bir lojistik ağ ile birbirine bağlı bir bölge vizyonunun uygulanması konuları ele alındı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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