Rusya'dan Kritik 'ABD' Açıklaması! 'Savaş Değil Barış Konuşacağız'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile ABD ilişkilerini değerlendirdi. Peskov, olumlu bir tablo çizerek, “Artık savaşı değil, barışı konuşacağız” dedi.

Rusya'dan Kritik 'ABD' Açıklaması! 'Savaş Değil Barış Konuşacağız'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin düşüncelerini paylaştı. Putin ile Trump'ın geçen hafta yaptığı telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, “Bu, sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağımıza dair güçlü bir sinyal. Artık savaşı değil, barışı konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Peskov, eski ABD yönetimi ile diyaloğun olmadığını vurgulayarak, Trump'ın sorunları diyalog yoluyla çözme yönündeki yaklaşımına önem verdiklerini aktardı. Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesinin özel hazırlık gerektirdiğini bildiren Peskov, Trump'ın istediği zaman Rusya'yı ziyaret edebileceğini kaydetti.

Peskov ayrıca Trump dahil herhangi bir devlet başkanının, eski Sovyetler Birliği'nin 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılımından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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