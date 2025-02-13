Ege'de Tehlike Büyüyor! Santorini Yerinden Çıktı, Volkan Patlayabilir

Ege Denizi, Santorini Adası'nda 20 günden fazladır devam eden deprem fırtınası nedeniyle endişe içinde yaşıyor. Sarsıntılar nedeniyle Yunanistan'ın olağanüstü hal ilan ettiği, pek çok yerde okulların tatil edildiği bölge hakkında uzmanlardan da kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, durumla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yunanistan merkezli televizyon kanalı Alpha Tv yayınında konuşan Ganas, "kaldera" denen ve volkanik patlama sonrası toprağın çökmesiyle oluşan yer şeklinin Ağustos 2024'ten beri 4 santimetreye kadar yükseldiğini bildirdi. Ganas, kalderanın doğuya doğru yaklaşık 6 santimetre ilerlediğini de söyleyerek bu durumun takip edilmesi gerektiğini söyledi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR PATLAMA OLMAZ'

Sismoloji Profesörü Kostas Synolakis ise volkanik bir patlama olsa da bölgede büyük bir etki göstermeyeceğini belirtti. Synolakis, "Santorini Adası'na yakın Kolumbo'da deniz tabanından çıkan gazlar var. Bu sismik titreşimler ile volkanik sıvıların yüzeye doğru hareketi birleşince volkanik bir patlama olması mümkün ama çok büyük bir güce sahip olmaz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi