Almanya'da Araç Kalabalığın Arasına Daldı, Yaralılar Var

Almanya’nın Münih kentinde bir araba kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayda bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını aktarıldı.

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Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığa daldı, Alman medyası olayda 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayın ardından bölgede büyük bir panik yaşandı.

Polis olayın meydana geldiğini doğrularken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerinde yoğun bir kalabalık olduğu görüldü. BR 24’ün aktardığına göre, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Görgü tanıkları, aracın bilinçli bir şekilde kalabalığa yönlendirildiğini öne sürerken, bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

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Kaynak: AA

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