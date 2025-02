Almanya'da Araç Kalabalığın Arasına Daldı, Yaralılar Var

Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığa daldı, Alman medyası olayda 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayın ardından bölgede büyük bir panik yaşandı.

Polis olayın meydana geldiğini doğrularken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerinde yoğun bir kalabalık olduğu görüldü. BR 24’ün aktardığına göre, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları, aracın bilinçli bir şekilde kalabalığa yönlendirildiğini öne sürerken, bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O