Haziran Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Sofraları Süsleyen 5 Lezzetli Balık Türü
Havaların ısınmasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıklarının yükseldiği haziran ayında, bazı balık türleri üreme dönemine girdiği için av yasağı kapsamına alınırken, bazı türler ise hâlâ tazeliğini ve lezzetini koruyarak sofralarda yerini almaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mevsiminde tüketilen balıkların hem besin değeri hem de damak tadı açısından daha faydalı olduğu biliniyor. Bu nedenle, haziran ayında hangi balıkların tüketilebileceği merak konusu oluyor. İşte yaz sofralarına tat katacak 5 balık türü...
BARBUN: KIZARTMANIN GÖZDESİ
Haziran ayında en çok tercih edilen balıklardan biri olan barbun, sıcak sularla birlikte lezzetini artırıyor. Kızartma ya da ızgara olarak tüketildiğinde damakta yoğun ve keyifli bir tat bırakıyor. Özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
TEKİR: EGE VE AKDENİZ’İN LEZZETİ
Görünümüyle barbunu andıran ancak daha aromatik bir tada sahip olan tekir balığı, haziran ayında Ege ve Akdeniz kıyılarında bolca avlanabiliyor. Tavada ya da buğulama şeklinde pişirildiğinde farklı tariflere uyum sağlayarak lezzetli sonuçlar sunuyor.
MERCAN: FİRNDA VE IZGARADA EN İYİ ZAMANINDA
Haziran ayı, mercan balığının en taze olduğu dönemlerden biri. Beyaz ve yumuşak etiyle tanınan mercan, ızgara ya da fırın yemeklerinde tercih edilerek sofralara hafiflik ve aroma katıyor.
KIRLANGIÇ: ÇORBALARIN VE BUĞULAMANIN YILDIZI
Kendine has aroması ve yumuşak etiyle bilinen kırlangıç balığı, özellikle çorba ve buğulama tariflerinde tercih ediliyor. Haziran ayı, bu özel balığın en uygun şekilde tüketilebildiği zamanlar arasında yer alıyor.
LEVREK: ÇİFTLİK ÜRETİMİYLE SOFRALARDA
Deniz levreği haziran ayında av yasağı kapsamında olduğu için bu dönemde daha çok çiftlik levreği tüketiliyor. Izgara, fırın ya da buğulama olarak hazırlanabilen levrek, sağlıklı ve hafif bir öğün alternatifi sunuyor.
Haziran ayı boyunca bu balık türleriyle hazırlanan tarifler, hem sağlıklı beslenmeye katkı sağlıyor hem de mevsimsel lezzetlerle sofraları zenginleştiriyor.