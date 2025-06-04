Haziran Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Sofraları Süsleyen 5 Lezzetli Balık Türü

BARBUN: KIZARTMANIN GÖZDESİ

Haziran ayında en çok tercih edilen balıklardan biri olan barbun, sıcak sularla birlikte lezzetini artırıyor. Kızartma ya da ızgara olarak tüketildiğinde damakta yoğun ve keyifli bir tat bırakıyor. Özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

TEKİR: EGE VE AKDENİZ’İN LEZZETİ

Görünümüyle barbunu andıran ancak daha aromatik bir tada sahip olan tekir balığı, haziran ayında Ege ve Akdeniz kıyılarında bolca avlanabiliyor. Tavada ya da buğulama şeklinde pişirildiğinde farklı tariflere uyum sağlayarak lezzetli sonuçlar sunuyor.

MERCAN: FİRNDA VE IZGARADA EN İYİ ZAMANINDA

Haziran ayı, mercan balığının en taze olduğu dönemlerden biri. Beyaz ve yumuşak etiyle tanınan mercan, ızgara ya da fırın yemeklerinde tercih edilerek sofralara hafiflik ve aroma katıyor.