Ünlü Sporcu Kadına Şiddetten Gözaltına Alındı!

ABD'nin en üst düzey Amerikan futbolu ligi NFL'de dehşete düşüren bir kadına şiddet skandalı yaşandı. Kansas City Chiefs takımı ile iki Super Bowl kazanan ünlü sporcu Kadarius Toney'nin, 14 Ocak'ta bir kadını "boynunda kırmızı izler bırakacak ve gözlerinde peteşiyal kanamaya neden olacak" sert bir şekilde boğduğu öne sürüldü.

Toney'nin 911 Acil Merkez Çağrı Merkezi'ni aramaya çalışan kadının telefonunu da elinden aldığı ve ardından fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olayın, sporcunun Georgia'daki evinde meydana geldiği ve ilk olarak 15 Ocak'ta yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Hapishane kayıtlarına göre Toney, 6 Şubat'ta gözaltına alındı. Ünlü sporcuya, hakkındaki her bir suçlama için 25 bin dolar kefalet ödeme koşuluyla serbest bırakılma hakkı verildi. Gereken kefaleti ödeyen Toney, 7 Şubat itibarıyla serbest bırakıldı.

Toney, geçen sezon Cleveland Browns ile üç maç oynadı. Daha önce New York Giants forması giyen Toney, 2022 yılında Kansas City Chiefs'e takas edilip takımla 2023 ve 2024 yıllarında Super Bowl kazanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi