ABD Basınından Flaş İddia! İsrail'in Sonraki Hedefinin İran'ın Nükleer Tesisleri Olacağını Yazdılar

ABD medyasından gelen haberlere göre, İsrail'in yıl ortasına kadar İran'ın nükleer tesislerini vurması bekleniyor. Haberlerde söz konusu saldırının daha geniş bir çatışma riski doğuracağı kaydedildi.

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ABD Basınından Flaş İddia! İsrail'in Sonraki Hedefinin İran'ın Nükleer Tesisleri Olacağını Yazdılar

İsrail’in Orta Doğu’daki saldırganlığı sürerken, ABD medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı. İsrail’in zaman zaman karşılıklı saldırılarda bulunduğu İran’ın nükleer tesislerine saldıracağı öne sürüldü.

ABD'li Washington Post gazetesi, İsrail'in yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine önleyici bir saldırı düzenleyeceğini iddia etti.

ABD medyası, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik harekete geçtiğini iddia etti. Washington Post gazetesinin haberinde, İsrail'in yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine önleyici bir saldırı düzenleyeceğini bildirdi. Gazetenin birden fazla istihbarat raporuna dayandırdığı haberine göre, böyle bir saldırı İran'ın nükleer programını haftalar ya da aylarca geriye götürürken, bölgedeki gerilimi tırmandıracak ve daha geniş bir çatışma riskini doğuracak.

ABD Basınından Flaş İddia! İsrail'in Sonraki Hedefinin İran'ın Nükleer Tesisleri Olacağını Yazdılar - Resim : 1

'TRUMP İRAN'IN NÜKLEER SİLAH EDİNMESİNE İZİN VERMEYECEK'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes Washington Post'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini" söyledi. Hughes, "ABD'nin İran ile uzun süredir devam eden sorunlarına barışçıl bir çözüm bulmak için müzakere etmeyi tercih etse de, İran anlaşmaya yanaşmazsa sonsuza kadar beklemeyecektir" ifadelerini kullandı.
Gazete, İsrail hükümeti, CIA, Savunma İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün konuya ilişkin yorum yapmadığını bildirdi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
ABD İsrail İran Donald Trump
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