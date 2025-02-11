Trump'tan Yeni 'Gazze' Çıkışı: Kabul Etmezlerse Ürdün ve Mısır'a Yardımı Keserim

ABD Başkanı DonaldTrump Oval Ofis'te gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı. Trump, "Gazze'deki Filistinlilerin kabul etmezlerse Ürdün ve Mısır'a yardımı keser misiniz" sorusuna, "Evet. Neden olmasın? Eğer kabul etmezlerse yardımı muhtemelen kesebilirim" şeklinde cevap verdi.

O AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

ABD'nin askeri yardımlarından en çok yararlanan ülkeler arasında Ürdün ve Mısır yer alıyor. Trump ilk olarak 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki yıkıma değinerek, "Orası kelimenin tam anlamıyla bir yıkım alanı, neredeyse her şey yıkılıyor ve insanlar orada ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle birlikte çalışmayı ve belki de bir değişiklik için barış içinde yaşayabilecekleri farklı bir yerde konut inşa etmeyi tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

'BURAYA SAHİP OLACAĞIZ'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Gazze Şeridi’ni kontrol edeceğini yineleyerek, "Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir ve Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" dedi. Ayrıca Gazze Şeridi’ni satın almayacaklarını belirten Trump, "Hiçbir şey satın almayacağız. Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız ve burada barış olmasını sağlayacağız" dedi.

Ürdün ve Mısır'a çağrı yapan Trump, iki ülkenin Gazze Şeridi'nden daha fazla Filistinli alması gerektiğini söylemişti.

Trump 4 Şubat'ta ise Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Gazellileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti.

Kaynak: İHA