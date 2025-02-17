Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı, Suçu 'Şeytan'a Attı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kuyumcuda çalışan Anıl Y., tezgaha aldığı bilezikleri vitrine yerleştiriyormuş gibi yaparak cebine atıp çaldı. Polis tarafından evinde gözaltına alınan şüpheli, "Şeytana uydum" dedi.

Son Güncelleme:
Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı, Suçu 'Şeytan'a Attı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık, iş yeri sahibini şoke etti. Reşatbey Mahallesi'nde bulunan kuyumcu G.Ö., 11 Şubat’ta yaptığı sayımda yaklaşık 3 kilogram bileziğin eksik olduğunu fark etti. Değerli takıların kaybolduğunu anlayan kuyumcu, durumu hemen polise bildirdi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler, şüphelinin hiç de uzak biri olmadığını ispatladı.

Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı, Suçu 'Şeytan'a Attı - Resim : 1

Kuyumcuda çalışan Anıl Y., müşterilere sergilemek ve fotoğraflamak için tezgaha aldığı bilezikleri, vitrine yerleştiriyormuş gibi yaparak cebine attı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Anıl Y.’yi Seyhan’daki evinde gözaltına aldı. Ancak yapılan aramalarda çalınan altınlara ulaşılamadı.

Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı, Suçu 'Şeytan'a Attı - Resim : 2

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Anıl Y., “Bir anlık şeytana uydum, pişmanım” diyerek çaldığı altınları bozdurup parayı harcadığını söyledi.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Ortasında Güpegündüz Motor Çaldılarİstanbul’un Ortasında Güpegündüz Motor ÇaldılarGüncel

4 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı4 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Kuyumcu Altın Hırsız Hırsızlık
Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
Kan Donduran Ölümde Cinayet Şüphesi, Her Şey Kardeşlerin Planı Mı? Kan Donduran Ölümde Cinayet Şüphesi, Her Şey Kardeşlerin Planı Mı?
Ne Anonsu Ne de Acı Sireni Umursadı! Ambulansa Yol Vermeyen Vicdansız Taksici Kamerada Ambulansa Yol Vermeyen Vicdansız Taksici Kamerada
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
AKP'de 'İhanet' Krizi Büyüyor: Mehmet Metiner'den Mehmet Uçum'a Yanıt Geldi AKP'de 'İhanet' Krizi Büyüyor: Mehmet Metiner'den Mehmet Uçum'a Yanıt Geldi
YouTube'da Video İzleyip 1 Yılda Milyoner Oldu: Günde Yarım Saat Çalışarak Servet Kazanıyor YouTube'da Video İzleyip 1 Yılda Milyoner Oldu: Günde Yarım Saat Çalışarak Servet Kazanıyor
İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde Hesaplaşacak İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor