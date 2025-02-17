Kuyumcudan 3 Kilo Altın Çaldı, Suçu 'Şeytan'a Attı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık, iş yeri sahibini şoke etti. Reşatbey Mahallesi'nde bulunan kuyumcu G.Ö., 11 Şubat’ta yaptığı sayımda yaklaşık 3 kilogram bileziğin eksik olduğunu fark etti. Değerli takıların kaybolduğunu anlayan kuyumcu, durumu hemen polise bildirdi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler, şüphelinin hiç de uzak biri olmadığını ispatladı.

Kuyumcuda çalışan Anıl Y., müşterilere sergilemek ve fotoğraflamak için tezgaha aldığı bilezikleri, vitrine yerleştiriyormuş gibi yaparak cebine attı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Anıl Y.’yi Seyhan’daki evinde gözaltına aldı. Ancak yapılan aramalarda çalınan altınlara ulaşılamadı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Anıl Y., “Bir anlık şeytana uydum, pişmanım” diyerek çaldığı altınları bozdurup parayı harcadığını söyledi.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA