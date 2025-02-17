Kan Donduran Ölümde Cinayet Şüphesi, Her Şey Kardeşlerin Planı Mı?

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında 46 yaşındaki Faruk Kalburcu’nun silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

İhbar sonrasında hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Faruk Kalburcu’nun babası ise oğlunun kazayla ölmediğini, eşi ve baldızı tarafından planlı şekilde öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı baba İsa Kalburcu, eşini 3 yıl önce kaybeden baldız Çiğdem B.’nin silahı olduğunu, olay günü Kalburcu’nun evine ziyarete geldiğini söyledi.

Faruk Kalburcu’nun ölümündeki silahın ise baldızı Çiğdem B.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatılırken, Kalburcu’nun eşi Pınar ve kız kardeşi Çiğdem B. gözaltına alındı.

'PLANLI BİR ŞEY'

Baldızı ile oğlunun arasında bir husumet olmadığını ifade eden baba, “2 gün önce gelin tencereleri çekerken 'Bıçak boynuma düştü boynum yaralandı' dedi. Gelin Pınar Kalburcu ve baldız planlı bir şeyler yaptılar ama açığa çıkarmıyorlar” diye konuştu.

'NE OLDUYSA İKİ KARDEŞ ARASINDA'

Hayatını kaybeden Faruk Kalburcu'nun dayısının oğlu Hakan Yıldız, savcının gösterdiği fotoğraflarda Kalburcu’nun sırtından vurulduğunu söyleyerek “Ne olduysa o iki kız kardeş arasında bir şeyler oldu. Duyduğuma göre eşi 'Silah benim elimdeydi' diye ifade vermiş” dedi.

Olayın olduğu güne dair konuşan esnaf S.Ö. ise bir kadının “Kızımı vurdular” diye bağırdığını, ardından cinayet var seslerinin yankılandığını bir başka kişinin de “Babamı vurdular” diye bağırdığını söyledi.

Kaynak: DHA