İstanbul’un Ortasında Güpegündüz Motor Çaldılar

İstanbul Ataşehir’de park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen şahıs ekiplerce yakalandı. Gündüz vakti gerçekleşen hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İstanbul’un Ortasında Güpegündüz Motor Çaldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde 11 Şubat 2025 tarihinde motosiklet hırsızlığı yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Motosikleti çaldığı tespit edilen U.Ç. (20) isimli şahıs ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ç., ‘Oto Hırsızlığı’ suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Ortasında Güpegündüz Motor Çaldılar - Resim : 1

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde, şahsın etrafı kolaçan ettikten sonra park halindeki motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

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