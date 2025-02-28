Dicle Elektrik'ten Borçlu Abonelere Uyarı: Elektrik Kesilecek

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yıllık 22 milyar kWh seviyesine ulaşan elektrik tüketiminin büyük bir kısmının tarımsal sulama aboneleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Buna rağmen, sağlanan ödeme kolaylıklarına karşın bazı abonelerin borçlarını ödememekte ısrarcı olduğu ve yüksek tüketimlerine devam ettikleri vurgulandı.

DÜZENLİ ÖDEME YAPAN ABONELER MAĞDUR EDİLİYOR

Açıklamada, faturasını zamanında ödemeyen abonelerin neden olduğu mali yükün, düzenli ödeme yapan aboneleri mağdur ettiği ifade edildi. Şirket, elektrik borcunu ödemeyi alışkanlık haline getiren ve kaçak kullanım yapan abonelerin enerji bağlantılarının tamamen devre dışı bırakılacağını bildirdi.

JENERATÖR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ödemelerini düzenli yapan abonelerin mağdur olmaması için çeşitli önlemler alınacağı belirtilen açıklamada, jeneratör desteği gibi alternatif çözümlerin devreye sokulacağı ifade edildi.

BİLİNÇSİZ TARIMSAL SULAMA EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

Dicle Elektrik, kontrolsüz tarımsal sulamanın yer altı su kaynaklarının tükenmesine, toprağın çoraklaşmasına ve ekosistemin bozulmasına yol açtığını vurguladı. Şirket, sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefi doğrultusunda, kayıpsız ve kesintisiz elektrik dağıtımı için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: AA