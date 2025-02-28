Mart Ayı Bu Burçlar İçin Aşk İle Gelecek: Hazır Olun! Eski Defterler Yeniden Açılacak

Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)

Mart ayında aşk, samimiyetin sınavı olacak. Gerçekten değerli olan kalırken, sahte ilişkiler sona erecek. Ateş enerjisi yükseliyor; harekete geçmek, inisiyatif almak ve tutkularınızı keşfetmek isteyeceksiniz. Bu ay, yeni tanışmalar ve sürpriz itiraflar yaşanabilir. Kimi Koçlar için ilişkisinde yeni bir sayfa açılırken, kimileri içinse geçmişin kapanıp yeniden başlaması söz konusu olabilir.

Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)

Mart ayı, duyguların yeniden şekillendiği bir dönem olacak. Geçmişten gelen kişiler aşk hayatınızı sorgulamanıza neden olabilir. Açık ve dürüst konuşmalar, ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak. Bu dönemde çekici bir enerji yayacaksınız; bu da eski bir hayranın veya yeni ve tutkulu bir ilişkinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Uzun süreli ilişkilerde ise kıskançlık krizleri gündeme gelebilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)

Geçmişinizden biriyle yollarınız kesişebilir, ancak bu ilişkiye tekrar şans verip vermemek konusunda dikkatli olmalısınız. Partneriniz sizi önemli değişimlerle şaşırtabilir. Bu ay, ilişkinizi gözden geçirmek ve ortak planlarınızı netleştirmek için ideal bir zaman. Mart ayı sürprizlerle dolu olacak, her duruma hazırlıklı olun.